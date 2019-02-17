"Arakanlıların kamplarında gördüğünüz tek şey acı çeken insanlar"

DİLDAR BAYKAN - Arakanlı Müslüman Ahmed Ullah, mülteci kampında çocuk olmanın zorluklarını, "Bu, kimsenin düşmek istemeyeceği bir durum. En kötü düşmanınız bile olsa, asla bir çocuğu bu kamplara göndermek istemezsiniz. Burası daha çok, sağlık hizmetlerinin, eğitimin, yemeğin olmadığı bir toplama kampı gibi. Orada gördüğünüz şey hiç durmaksızın acı çeken insanlar." sözleriyle anlattı.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda doğan ve Kanada'da "Kanada'daki Arakanlı Müslümanlar Kalkınma Girişimi" adlı sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaparken bir yandan da halkla ilişkiler üzerine eğitimini sürdüren Ullah, New York'ta katıldığı bir konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi ve ailesinin Kanada gibi bir ülkede sığınma hakkı kazandıkları için şanslı olduklarını kaydeden Ullah, topraklarını terk etmekten başka şanslarının olmadığını söyledi.

Ullah, Bangladeş'teki bir mülteci kampında çocuk olmanın zorluklarını şöyle anlattı:

"Bu, kimsenin düşmek istemeyeceği bir durum. En kötü düşmanınız bile olsa, asla bir çocuğu bu kamplara göndermek istemezsiniz. Burası daha çok, sağlık hizmetlerinin, eğitimin, yemeğin olmadığı bir toplama kampı gibi. Orada gördüğünüz şey hiç durmaksızın acı çeken insanlar."