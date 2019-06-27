HABER

Araklı'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kayıp iki kişinin bulunabilmesi için 305 kişilik ekip, çalışmalara 10'uncu günde devam ediyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 305 kişilik ekip, onuncu günde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 10'uncu gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon, Erzurum ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 305 personelin katıldığı çalışmalarda, 55 araç, AFAD konteyner tırı, bot, 2 helikopter, 71 iş makinesi ile iki de kadavra köpeği yer alıyor.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Ağacı kırma anı kameradaAğacı kırma anı kamerada
Antalya’da dedelerin trafik cezasından kurtulma hikayesi gülümsettiAntalya’da dedelerin trafik cezasından kurtulma hikayesi gülümsetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araklı'daki sel Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

Günlük burç yorumları 27 Haziran Perşembe - Ay ve Merkür arasında gerilim!

Ay ve Merkür arasında gerilim!

Turistlerin son gözdesi: Peygamberler diyarı Eğil

İşte turistlerin son gözdesi! Gelen hayran kalıyor

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara büyülüyor

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İhbar alan polis bu manzarayla karşılaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.