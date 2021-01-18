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  4. Araknofobiğin hamburgerinden örümcek çıktı!

Araknofobiğin hamburgerinden örümcek çıktı!

18.01.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Araknofobiğin hamburgerinden örümcek çıktı!

Araknofobiden (örümcek korkusu) mustarip olduğunu söyleyen Zoe Russell, 10 Aralık'ta işten eve döndükten sonra McDonald’s'tan tavuklu hamburger sipariş etti. Marulunu düzeltmek için ekmeğini kaldırdığı hamburgerin ortasında ölü bir örümcek gördü.

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın doğusundaki Bow bölgesinde yaşayan kadın, en büyük kabusunun gerçek olduğunu söyledi.

29 yaşındaki Russell, Daily Star'a verdiği özel röportajda, midesi çok bulandığı için üç gün boyunca iştahının kapandığını da ifade etti:

"Araknofobim var ve kesinlikle örümceklerden nefret ediyorum. Onların fotoğraflarına da sahte örümceklere de bakamıyorum. Yakınımda olmasına katlanamam. Şimdi salata yerken içine bakmam gerekiyor gibi hissediyorum. Çok büyük değildi, ufaktı ama eğer örümceklerden hoşlanmıyorsanız boyutunun çok önemli kalmıyor."

Bir güzellik salonunda yöneticilik yapan kadın, e-postayla yaptığı şikayetten 9 gün sonra kendisine yalnızca 15 sterlinlik (yaklaşık 152 TL) çek verildiğini belirtti. Reddetse de salı akşamı kendisine bu çekin ulaştırıldığını Birleşik Krallık'ta yayım yapan tabloid gazeteye anlattı:

"Yemek çeki önerisi iyi gelmedi çünkü bir daha asla oradan yemeyeceğim."

Gazeteye konuşan bir McDonald’s sözcüsü, kalite kontrollerini daha da geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. İnceleme için hamburgeri istediklerini ancak kadının attığını belirterek olumsuz yanıt verdiğini de vurguladı.

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