Aralarında 150 idam mahkumunun da olduğu 400 Taliban üyesi serbest bırakılacak

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.

Gani, ''Ayrıca Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine görev ihlali nedeniyle şu an hapiste bulunan tüm güvenlik güçleri de serbest bırakılacak'' dedi.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceği karara bağlı olduğunu vurguladı.

Gani, artık Taliban için müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetti.

Söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını ifade eden Gani, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtti.

AFP'nin akatrdığına göre serbest bırakılacak 400 Taliban üyesi arasında 150 idam mahkumu da yer alıyor.

Toplantının kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Loya Cirga üyelerinin hem yabancılara hem de Afganlara karşı suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini söyledi.

Taliban sözcülerinden Süheyl Şahin kararın "olumlu bir adım" olduğunu söyleyerek mahkumların serbest kalması sonrası bir hafta içinde barış görüşmelerinin başlayabileceğini söyledi.

Batılı diplomatlara göre Taliban ve Afgan hükümeti arasındaki barış görüşmelerinin bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da başlaması planlanıyor.

Karar, ABD'nin ülkedeki askerlerinin sayısını kasım ayı itibarıyla 5 binden aşağı çekeceğini açıklamasının ardından geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper cumartesi günü kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşereceklerini açıklamıştı. Söz konusu plan hakkında Pentagon yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "ABD'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir" demişti.

Taliban, ABD'nin 2001'deki işgali sonrası ülkenin kontrolünü kaybetmiş ancak saldırılarını ve birçok bölgede etkinliğini sürdürmüştü.

Birleşmiş Milletler'in 2019 tarihli bir raporuna göre Taliban'la 19 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Aynı yıl Cumhurbaşkanı Gani 2014'ten bu yana 45 bin güvenlik görevlisinin çatışmalarda öldürüldüğünü duyurmuştu.

