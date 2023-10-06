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  4. Aralarında 'katalog imamı'nın da olduğu olduğu 11 FETÖ üyesi tutuklandı

Aralarında 'katalog imamı'nın da olduğu olduğu 11 FETÖ üyesi tutuklandı

06.10.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalanan 9'u FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın da arasında yer aldığı 11 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aralarında 'katalog imamı'nın da olduğu olduğu 11 FETÖ üyesi tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı, 4 Ekim günü saat 19.30 sıralarında durdurdu. Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan 11'i FETÖ/PDY şüphelisi 13 kişiyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütün üniversite katalog evlilik imamı eski Prof. Dr. Nesrin Gürsan, eşi eski uzman doktor Mehmet Şevki Gürsan, Osman Bayram, Önder Doğruer, Kübra Sağlam, Sümeyye Bayram, Tuğba Nur Şahin, Rüveyde Kaygısız, Sadık Delen ile organizatörler Doğan Bacacı ve Metehan Konuk tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Eski öğretim üyesi Nesrin Gürsan’ın 5 yıl önce yapılan aramada, 'Muhterem efendim' ibareli FETÖ elebaşı Fetullah Gülen imzalı bayram mesajı, kadın ve erkek fotoğrafları bulunan katalog, Gülen'e ait CD ve kitaplar ele geçirilmişti. Gürsan, FETÖ yapılanması içinde 'Katalog evlendirme programı' organize etmekten tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Öte yandan tekne kaptanları Doğan Bacacı ve Metehan Konuk’un tekneyi sahibinden izinsiz olarak göçmen kaçaklığı olayında kullandıkları öğrenildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
fetö Muğla Marmaris

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