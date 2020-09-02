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Aralarında PUBG de var: Hindistan Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 16:26 | Son Güncelleme

Hindistan, aralarında milyonlarca oyuncusu olan PUBG Mobile oyununun da bulunduğu Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirdi.

Aralarında PUBG de var: Hindistan Çin bağlantılı 118 mobil uygulamayı yasakladı!

NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

HİNDİSTAN DAHA ÖNCE DE TİKTOK'U YASAKLAMIŞTI

Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi.

Hindistan’da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

HİNDİSTAN İLE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada da Çin ordusunun, 29 Ağustos Cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" ifadesi kullanılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise, aynı gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” söylemişti.

AA

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