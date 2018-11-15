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Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan doktor ile doçent unvanıyla ihraç edilen kocası Samsun'da örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle gözaltına alındı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, Samsun'da örgüte ait hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince aranan doktor Fatma Ş. ile aynı hakimlikçe aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen doçent unvanıyla ihraç edilmiş eşi Abdurrahman Ş'yi gözaltına aldı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen çift, emniyete götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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FETÖ/PDY gaybubet evi Hücre Evi istanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi

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