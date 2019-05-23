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Aranan FETÖ zanlısı Manisa'da hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

Aranan FETÖ zanlısı Manisa'da hücre evinde yakalandı

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Manisa'da saklandığı hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri, Yılmazlar Mahallesi'nde FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, ByLock kullanıcısı olan ve Uşak'ta süren bir soruşturma kapsamında aranan A.A. (25) gözaltına alındı.

Evdeki aramada bulunan dijital materyallere el konulurken şüpheli işlemlerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Fetullahçı Terör Örgütü polis Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü

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