Aranan kişilere yönelik operasyon polis kamerasında

Adana'da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 şüphelinin yakalandığı operasyonun polis helikopterinden çekilmiş görüntüleri basına dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, dün Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, ekiplerin çok sayıda zırhlı araçla adreslere giderek baskın yaptığı görülüyor.

Özel harekat ekibinin de arasında olduğu polisler, kilitli demir kapıları levyeyle açmaya çalışıyor. Bu sırada bir grup polis de evlerin çatısına çıkarak arama yapıyor.

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeğiyle de arama yapılıyor.

- Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında 47 kişinin adresi tespit edilmişti.

300 polisin katıldığı operasyonda 44 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramalarda, 450,44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 gram metamfetamin, 1,11 gram esrar, 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.

