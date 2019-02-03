HABER

Arap basınından flaş iddia: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Ankara ile Washington arasında yaşanan 'Amerikan askerlerinin çekilme süreci ve sonrası' geriliminde sıcak bir gelişme yaşandı. Arap basınına açıklamalarda bulunan konuyla ilgili kaynaklar, iki ülkenin Suriye konusunda bazı noktalarda anlaşma sağladığını iddia etti. Asharq Al-Awsat gazetesi, terör örgütünün Suriye uzantısının elindeki silahların toplanması konusunda anlaşma sağlanıldığını vurguladı.

Arap basınından flaş iddia: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz haftalarda, “ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı aldım” demesinin sonrasında yaşanan hareketlilik devam ediyor… Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da Arapça yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan bazı kaynaklar ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki güvenlikli bölge konusunda anlaşma sağladığını öne sürdü. Gazete, “Washington Türkiye’nin güvenli bölgesine onay verdi, El-Tanf Üssü’nde kontrolünü sürdürecek” başlığıyla verdiği haberde birçok detayı okuyucularına duyurdu.

arap-basini

Gazeteye konuşan kaynaklar Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak bölgede ABD’nin Irak-Suriye sınırına yakın El-Tanf üssünde operasyonlarına devam edeceğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar tampon bölgenin 20 ile 32 kilometre derinlikte olacağını ve ABD askeri birliklerinden uzak bir noktaya kadar devam edeceğini duyurdu. Güvenlikli bölge anlaşmasına göre ABD’nin de geçtiğimiz yıllarda desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’nin silahlarının da geri alınacağı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD ve Türkiye’nin bazı konularda ilerleyen günlerde karar vereceğini iddia etti. Bunlar arasında TSK’nın bir operasyon yapmaması ve bölgedeki Kürtlerin güvenliği gibi konular yer alıyor. Gazete, bu konuların bu hafta salı günü Washington’da bir araya gelecek Türk ve Amerikalı yetkililerin toplantısında netleşeceğini yazdı.

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Alzheimer'a kan tahliliyle erken teşhisAlzheimer'a kan tahliliyle erken teşhis
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktıBrezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye ABD Asharq Al-Awsat Arap basını

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiyenin ABD ile batı ile sorunu yok, biz mücadeleyi Rusya ve İrana karşı veriyoruz. ABD toplanan silahların tamamını bize verecek
hiç de inandırıcı bir haber değil
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Telefonuna bakınca gördü! Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'nun seçim kararının ardından Guaido'dan sokağa çıkma çağrısı

Seçim kararının ardından Guaido'dan flaş çağrı!

ABD bunu da yaptı! Venezuela ordusuna açık açık darbe çağrısında bulundular!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Sadece 15 dakika önce ele geçirildi! Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı

ABD ordusu ölümden döndü! Kıl payı kurtuldular

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.