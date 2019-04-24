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Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri yıl sonu gösterisi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda etkinlik düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban, her zaman öğrencilerinin yanlarında olmaya ve yetenekleri doğrultusunda onları desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede öğrenciler için her yıl çeşitli projeler ve etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Şaban, "Öğrencilerimize gelecekte planladıkları kariyerleri doğrultusunda haftada 2-3 gün birer saat kendi aralarında aktivite imkanı sunmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar küçük gruplar halinde konuşma, çeviri, gramer, kitap okuma, lehçe gibi aktiviteler düzenledik. Bu yıl ayrıca Arap ülkeleri uzmanı eğitimi, çevirmen, medya, YDS/YÖK DİL gibi aktiviteler için de gruplar oluşturduk ve öğrencilerimizin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Şaban, bu aktiviteleri gerçekleştirmede bölüm kadar Dil Kültür Kulübü ile İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu'nun da çok aktif rol aldığını belirtti. Ayrıca bölüm olarak sadece halihazırda okuyan öğrencileri değil mezunları da düşündüklerini anlatan Şaban, onlar için bölümden bazı hocalar ile beraber mezunlar derneğini kurduklarını hatırlattı.

Yıl sonu etkinlik gösterisinde öğrenciler, dinler ve kültürlerle ilgili tiyatro oyununu sergiledi. Programda Arap kültürünün en güzel şiir örnekleri de seslendirildi. Öğrencilerden oluşan koro, müzik ziyafeti sundu.

Programın sonunda yıl boyunca bölümün etkinliklerine katılan ve başarılı olan öğrencilere sertifika verildi. Etkinlik sırasında düzenlenen münazara yarışmasında başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe üniversitenin akademik ve idari kadrosunun yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

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