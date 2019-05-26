HABER

Arap gazetecilerden Bahreyn'deki çalıştaya ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Arap Gazeteciler Birliği ABD'nin, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekonomi çalıştayı düzenlenmesi çağrısına tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Arap Gazeteciler Birliği, ABD'nin, Bahreyn'in başkenti Manama'da ekonomi çalıştayı düzenlenmesi çağrısına tepki gösterdi.

Arap Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulunun Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Filistin davasına zarar verecek bütün girişimlerin kabul edilemez olduğu, bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlenmesi çağrısında bulunduğu ve destek verdiği Manama çalıştayının reddedildiği” belirtildi.

Ramazandan sonra Amerikan yönetiminin “yüzyılın anlaşması” olarak adlandırılan Filistin-İsrail barış anlaşması için harekete geçmesi bekleniyor. Trump yönetimi anlaşmanın sağlanması durumunda Batı Şeria ve Gazze’ye yatırım sözü veriyor.

- "Yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen "yüzyılın anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" konulu ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret ettiBinali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti
Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdüKorkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arap Gazeteciler Konferans Manama

En Çok Okunan Haberler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Korkunç olay! Polis, kadın meslektaşını öldürdü

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Karadeniz'de PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

İzmir'de kanlı infaz! Dayısına kurşun yağdırdı

Kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

'Fatura yatırmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı, 5 gündür kayıp

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.