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Arap koalisyonu duyurdu! Hava saldırıları başlattılar

27.03.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.

Arap koalisyonu duyurdu! Hava saldırıları başlattılar

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

"HUSİLERE AİT CEPHANELİK İMHA EDİLDİ"

Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

BAŞKENT SANA'YA 4 HAVA SALDIRISI

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

HUSİLERİN SALDIRILARA ARA VERME DUYURUSU

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.

İran destekli Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Suudi Arabistan Yemen
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