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Arap sabunu büyükannelerimizden miras! Asırlardır kullanılıyor yerini başkası tutmuyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Annelerimizin büyükannerimizin yıllardır kullandığı arap sabununun yerini kuşkusuz başka bir temizlik ürünü tutmuyor. Hem ekonomik hem de etkili bir temizlik ürünü olan arap sabununu henüz kullanmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Gelin, kullanım alanlarına bakalım.

Arap sabunu büyükannelerimizden miras! Asırlardır kullanılıyor yerini başkası tutmuyor!

Banyodan mutfağa, halıdan tuvalete kadar evdeki pek çok bölge ve ürünün temizliği için arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Hazırsanız arap sabununun hangi alanlarda kullanabileceğimizi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım.

ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI

1. BULAŞIK YIKAMA

Hem elde hem de bulaşık makinesinde bulaşıklarınızı yıkarken arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Özellikle cam bardakların parlamasında harika bir etki ortaya koyan arap sabunu, koku yapmadığı ve kimyasal içermediği için gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

2. TUVALET TEMİZLİĞİ

Lavabo ve klozet temizliği için arap sabunundan yararlanabilirsiniz. Arap sabunu ile henüz tanışmamış olanlar bu bölgelerin temizliğinde diğer kimyasal ürünlerin daha etkili olabileceğini düşünse de ilk kullanımdan itibaren bu ön yargı tarihe karışacak.

3. OCAK TEMİZLİĞİ

Temizliği en zahmetli ve zor bölgelerden biri olan ocakta da arap sabunundan faydalanabilirsiniz. Ocağın üstüne bir miktar sıcak su damlattıktan sonra arap sabunu ile bölgeyi temizleyin. Sonucun sizi tatmin edeceğine dair garanti verebiliriz.

4. HALI TEMİZLİĞİ

Halıları arap sabunu ile temizlerseniz lekelerin hızlı bir şekilde yok olduğunu, halının ilk günkü parlaklığına kavuştuğunu görebilirsiniz. Diğer temizlik ürünlerine kıyasla daha doğal bir yapıya sahip olan arap sabunu, halınızın rengini soldurmaz ve yapısını bozmaz. Dolayısıyla performansından memnun kalırsanız halı temizliğinde sonsuza kadar arap sabunu kullanabilirsiniz.

5. FIRIN TEMİZLİĞİ

Fırın temizliğinde arap sabunu tek başına çok başarılı değil. Fakat yine de doğru bir teknikle fırını arzu edilen temizliğe kavuşturmak mümkün. Bunun için öncelikle karbonat ve sirkeli bir karışımla fırını güzelce silmeniz gerekiyor. Yaklaşık 12 saat kadar bekledikten sonra ise devreye arap sabunu giriyor. Arap sabunu ile bölgeyi bir kez daha temizledikten sonra pırıl pırıl, tertemiz bir fırına sahip olacaksınız.

6. BANYO TEMİZLİĞİ

Duşakabin, lavabo ve küvet temizliğinde de arap sabununun benzersiz etkisinden faydalanabilirsiniz. Özellikle duşakabinde meydana gelen kireç ve su lekeleri için arap sabunu son derece etkili.

7. AYNA TEMİZLİĞİ

Arap sabunu, tıpkı lavabolar gibi aynaları da pırıl pırıl parlatmayı başarıyor. Arap sabunu ile aynayı güzelce sildikten sonra elinize eski bir gazete sayfası alın ve bu kağıt parçasıyla silinmiş bölgenin üzerinden geçin. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız.

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