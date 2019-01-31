Araplar, Ordu'dan konut ve fındık bahçesi satın alıyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi, son yıllarda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ordu'ya da rağbet gösteren Arap turistler, kentte son 4 yılda, 113 konut ile 70 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

Karadeniz sahil kentlerindeki turizm merkezleri ile doğa parklarını tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden son 4 yıldır Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve fındık bahçesi satın alıyor. Karadeniz Bölgesi'ne MENA ülkelerinden ziyaretçiler, her yıl katlanarak artarken, Trabzon'dan sonra Ordu'ya da yoğun ilgi gösteriliyor. Ordu'yu 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere toplam 850 bin turist ziyaret etti. 111 bin yabancı turistin, yaklaşık 80 binini Arap turistlerin oluşturduğu belirtildi. Kenti ziyaret eden Arap turistler, konut ve fındık bahçesi satın almalarının yanı sıra alışveriş de yaparak, kent ekonomisine katkı sunuyor.

TURİZM AMAÇLI YATIRIM ARAŞTIRMASI

Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da, 2017 yılında Suudi Arabistan uyruklu 45 kişi, 2018'de ise 34 kişi, konut ve arsa satın aldı. Arapların son 4 yılda Ordu'da satın aldığı konut sayısının 113'e çıktığı kaydedildi. Yine ilk kez 2017 yılında Ünye'den 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Araplar, 2018'de Fatsa'dan 59 dönüm fındık bahçesi daha satın aldı. Arap yatırımcıların, kentin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda da turizm amaçlı yatırım yapmak için arazi araştırdığı belirtildi.

EN FAZLA TALEP FATSA VE ÜNYE'YE

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, son yıllarda bölgeyi yoğun olarak ziyaret eden Arap turistlerin, en çok Ünye ve Fatsa'ya yöneldiklerini belirtti. Yüce, "İlimize gelen bu turistler, artık alışveriş de yapıyor. En fazla alışveriş, Fatsa ilçesinde oluyor. Buradan yoğun konut, fındık bahçesi ve arsa satın alıyorlar. Aybastı Perşembe Yaylası'nı yoğun ziyaret ediyorlar. Yaylaya yakın olduğu için Fatsa'ya daha çok ilgi var. Bu ilginin bu sene de devam edeceğini umuyoruz. Araplar, şu ana kadar ilimizde, 100'den fazla konut aldı. Son 2 yıldır ise fındık bahçesine rağbet gösteriyorlar. Ünye ve Fatsa'da konutun yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyorlar. Araplar, Ordu'ya ilk geldikleri yıllarda Altınordu ilçe merkezinde yer arayışlarında bulunmuş ve konutla ilgilenmişti; ancak sonradan Ünye ve Fatsa ilçelerine yöneldiler. Alışveriş de buralarda daha çok" dedi.

'PROJELERİN KATKISI BÜYÜK'

Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılmasının, 'Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi'nde sona yaklaşılmasının da kente büyük katkı sağladığını, bu nedenle yabancıların bölgeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Uğur Yüce, "Ülkemiz her ne kadar ekonomik bir darbeyle karşı karşıya kalsa bile milletimiz, devletine sahip çıktı. Yastık altında olan birikimlerini bozdurdular. Devletimiz bu konuda bazı önlemler aldı. Bu önlemler, pansuman tedbirler olmuş oldu; kalıcı tedbirler olmadı. Devletimizin esnafa ve inşaat sektörüne yönelik daha büyük, kalıcı tedbirler alması gerektiğini düşünüyoruz. İnşaat sektörünün canlanması için mevcut engellerin kaldırılması lazım. Bölgemize yabancılar ilgi gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu ilginin daha da artacağını gözlemliyoruz. Havalimanı ve ulaşım alanındaki diğer yol çalışmalarıyla Körfez ülkelerinden bölgemize ilgi artıyor. Şu anda inşaat, arsa ve gayrimenkul sektöründe durgunluk var; ancak alınacak tedbirlerle hükümetimizin çalışmasıyla bunun canlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.