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Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

İLGİNÇ HABERLER  | 15.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Bazı araştırmacılar Maya Takvimi'nin yanlış yorumlandığını, dünyanın sonunun 2020'de geleceğini iddia ediyor.

Araştırma: Dünyanın sonu bu yıl gelecek

2012’de dünyanın sonunun 21 Aralık’ta geleceğine dair birçok spekülasyon vardı. Bu spekülasyonlar Antik Maya uygarlığının takvimine dayanıyordu. Hatta bu söylentiler gişe rekorları kıran Hollywood filmlerine bile ilham vermişti.

Paolo Tagaloguin adlı Fullbright burslu bilim insanı, sonradan silinen bir tweetinde “Jülyen Takvimi’ne göre, teknik olarak şu an 2012 yılındayız. Gregoryen Takvim’e geçiş nedeniyle bir yılda kaybolan gün sayısı 11. Gregoryan Takvim’i kullanarak 268 yıldaki 11 gün (1752-2020) =2.948 gün. 2.948/365 gün= 8 yıl.” dedi.

Bu hesaba göre dünyanın sonu gelecek hafta 21 Haziran’da gelecek. Ancak NASA, daha önce yaptığı açıklamada dünyanın sonuna gelindiğini gösteren hiçbir bilimsel kanıt olmadığının bilinmesi gerektiğini söylemişti.

Konu hakkında açıklama yapan bir yetkili, bu söylentilerin Sümerler tarafından keşfedildiği varsayılan Nibiru adlı gezegenin Dünya’ya doğru yaklaştığı iddialarıyla başladığını söyleyerek “Başlangıçta Mayıs 2003’te bu felaketin yaşanacağı tahmin edilmişti. Hiçbir şey olmayınca kıyamet tarihi Aralık 2012’ye taşındı. Eski Maya takvimine göre bu tarihte takvimdeki döngü tamamlanıyordu” sözleriyle bu söylentilerin çıkış noktasını anlattı.

"2012'de yaşanacak değişiklik söylentilerinde bilim nerede? Kanıt nerede? Filmler, kitaplar, internette dolaşan kurgusal iddialar üzerinden gerçeğe yaklaşamayız" diyerek iddiaların bilimsel veri ve bilimsel kanıt taşımadığının altını çizdi.

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