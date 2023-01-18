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Araştırma sonuçları gerçekleri ortaya çıkardı: Bu durum tüm iş düzenini bitiriyor

18.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 ile gelen pandeminin ardından artan evden çalışma biçimleri birçok kişinin hayal ettiği çalışma ortamı olarak görülüyordu. Ancak zaman geçtikçe evden çalışmanın hem sağlığı hem de psikolojiyi olumsuz etkilediği öğrenildi. Ev ve ofis ortamında çalışmanın etkilerini araştıran bir ankette çalışanların hissettikleri paylaşıldı.

Araştırma sonuçları gerçekleri ortaya çıkardı: Bu durum tüm iş düzenini bitiriyor

Bazı kişiler çalışma ortamında durağanlığı ve sessizliği tercih ederken bazıları ise kalabalıkla çalışmanın daha yaratıcı olmasına katkı sağladığını paylaşıyor. Ofis ve ev çalışmaları hakkında yapılan araştırma sonuçlarına göre çalışanlar hem ofis hem de evde birçok problem yaşıyor. Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmek, iş arkadaşları tarafından rahatsız edilmek ve yeterince ara vermemek iş yerinde rahatsız hissetme nedenlerinin başında geliyor.

OFİSTE ÇALIŞMANIN ÜRETKENLİKLERİNİ ARTIRDIĞINI SÖYLÜYORLAR

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Araştırma sonuçları bir ajans tarafından 2.000 kişinin katıldığı bir ankete dayanıyor.
Çalışmaya katılan kişilerin yarıdan fazlası, evden çalışmaya kıyasla ofiste iş arkadaşlarının yanında başarılı olduklarını söylerken, yaklaşık on kişiden dördü bunun üretkenliği artırmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

HAFTANIN BAŞI VE SONU EN YORGUN OLUNAN GÜNLER

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Ancak gürültü seviyeleri, oda sıcaklığı ve sürekli soru soran meslektaşları ofisin olumsuz yönleri arasında yer alıyor. Haftanın en başı ve sonu en yorgun olunduğu günler olarak belirlendi. Çalışanların tipik bir iş günü boyunca yaklaşık üç kez esniyor veya yorgun olduklarını ima ettikleri paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
pandemi yorgunluk ofis çalışma

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