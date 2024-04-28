Etiler'deki Nusr-Et restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı

Etiler Nispetiye Caddesi'nde, saat 05.00 sıralarında, motosikletteki iki şüpheli, Nusr-Et isimli restorana silahla ateş açtı. Kurşunlardan ikisi restoranın yanındaki bankanın camlarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

1 AY ARAYLA İKİNCİ SALDIRI

Ünlü et restoranına 21 Mart tarihinde yine 05.00 sıralarında saldırı geçekleştirilmişti. Motosikletli 2 kişi restorana ateş açmış, kurşunlardan biri restoranının duvarına isabet etmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulunmuştu.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





