HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Etiler'deki Nusr-Et restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı

Etiler'deki Nusr-Et restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı

28.04.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’taki Nusret restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda kurşun restoranın yanındaki bankaya isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Etiler'deki Nusr-Et restoranına 1 ayda ikinci silahlı saldırı

Etiler Nispetiye Caddesi'nde, saat 05.00 sıralarında, motosikletteki iki şüpheli, Nusr-Et isimli restorana silahla ateş açtı. Kurşunlardan ikisi restoranın yanındaki bankanın camlarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

166158_BESIKTAS’TA-HAVAYA-ATES-EDEN-MOTOSIKLET

1 AY ARAYLA İKİNCİ SALDIRI

Ünlü et restoranına 21 Mart tarihinde yine 05.00 sıralarında saldırı geçekleştirilmişti. Motosikletli 2 kişi restorana ateş açmış, kurşunlardan biri restoranının duvarına isabet etmişti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulunmuştu.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza kameraya böyle yansıdı!Feci kaza kameraya böyle yansıdı!
O ilde kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındıO ilde kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı esir aldı! Yollar kapandı, ortalık göle döndü... Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı esir aldı! Yollar kapandı, ortalık göle döndü...
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Etiler nusr et nusret
En Çok Okunan Haberler
Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

Yer: Antalya! Otelde konaklayan müşteri faturada 'milliyet farkı'nı görünce şaşkına döndü... Bakanlıktan açıklama gecikmedi

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

"Altın için beklenen müjde geldi!" diyerek duyurdu! "Makas kapanacak, daha ucuza alabileceğiz"

Özgür Özel ilk kez anlattı: Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz

Özgür Özel ilk kez anlattı: Kardeşim Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz

Sütü içen kediler ölmeye başladı!

Sütü içen kediler ölmeye başladı!

Canlı yayında gerginlik! Tansiyon yükselince bir anda ayağa fırladı

Canlı yayında gerginlik! Tansiyon yükselince bir anda ayağa fırladı

18 yıllık çiftin boşanma davasında şoke eden iddialar!

18 yıllık çiftin boşanma davasında şoke eden iddialar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.