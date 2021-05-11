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Araştırmacı Uğur Atik kimdir, mesleği, çalışmaları neler? İşte Uğur Atik biyografisi...

11.05.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli televizyon programlarına katılım göstermiş olan ve daha önce Burası Haftasonu, Özge Uzun'la Hafta Sonu gibi programlara da katılıp yorumlamalar yapmış olan araştırmacı Uğur Atik bugün 11 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki araştırmacı Uğur Atik kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Uğur Atik biyografisi...

Araştırmacı Uğur Atik kimdir, mesleği, çalışmaları neler? İşte Uğur Atik biyografisi...

Çeşitli konularda yaptığı araştırmalarla bilinen ve pek çok televizyon programına katılım göstermiş olan Uğur Atik, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki araştırmacı Uğur Atik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR ATİK KİMDİR?

Mısır Çarşı'ndaki Galeri Set'in Müdürü ve tarih araştırmacısı olan Uğur Atik, daha önce farklı hafta sonu ve sabah programlarında konuk olarak yer alıp çeşitli konulardaki araştırmalarını anlatmıştır. Atik, Osmanlı saray kültürü ve kahve konusunda da yorumlamalarda bulunmuştur. Osmanlı'da kahve fincanlarından her dönemde farklı renkler kullanıldığından söz eden Atik, mısır çarşısında aktif olarak hala açık bulunan galeriset fincancılık, 16-19.yy.arasında Osmanlı saraylarında kullanılan bu fincanlar dönemin altın varaklı renk ve süslemelerine sadık kalınarak özel el işçiliğiyle üretildiğini söylemiştir. Yine araştırmasına göre ağzı dar dibi geniş fincanlar yapılış amacı içine konulan kahvenin soğumasını geciktirmektedir. Türk kahvesinin görsel şöleni olan kahve köpükleri (krema) bir bulut yumağı gibi toplanır. Hem sağ hem sol el için rahatlıkla tutulması sağlanmıştır. Osmanlı dönemi fincanlarında her rengin bir anlamını olduğunu unutmamak gerekir.

Araştırmacı Uğur Atik, 16 yüzyılda sunum ürünlerinde turkuaz ve pembe rengin hakim olduğunu, bunun saflık, mahremiyet ve masumiyeti temsil ettiğini dile getirmiş; Halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle yeşil rengin ürünlere yansıdığını ifade etmiştir.

Seneler evvel Osmanlı döneminde yeniçerilerle saray arasında anlaşma sağlandıktan sonra akide şekeri ikram edildiğini, Dolmabahçe Sarayı'nda da padişahların yabancı heyetleri akide şekeriyle uğurladığını anlatan Atik, araştırması hakkında şöyle devam etmiştir:

"Dünyanın bütün liderleri bizim fincanlarımızdan kahve içiyor. Gerçek bir Türk kahvesi içebilmeniz için 16. yüzyıldaki haliyle bu fincanları üreten sayılı müesseselerden birisiyiz. Üretim yerimiz İstanbul'da. Bu eserler yetişmiş her biri uzman olan ustalarımız tarafından yapılıyor. Güney Amerika'dan gelen bir hanımefendi 19. yüzyıl meyvelik istiyor, Fransa'dan gelen biri Osmanlı üretimi bir şekerlik istiyor. Yani bilinçli, bu kültürü yaşamak isteyen insanlar müşteri profilimiz. Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistler de Osmanlı kültürüne ilgi göstermeye başladı."

Atik'in memleketi, yaşı ya da biyografisine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kendisine ait Instagram hesabına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.instagram.com/uguratiik/

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