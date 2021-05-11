Araştırmacı Uğur Atik kimdir, mesleği, çalışmaları neler? İşte Uğur Atik biyografisi...

Çeşitli konularda yaptığı araştırmalarla bilinen ve pek çok televizyon programına katılım göstermiş olan Uğur Atik, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki araştırmacı Uğur Atik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR ATİK KİMDİR?

Mısır Çarşı'ndaki Galeri Set'in Müdürü ve tarih araştırmacısı olan Uğur Atik, daha önce farklı hafta sonu ve sabah programlarında konuk olarak yer alıp çeşitli konulardaki araştırmalarını anlatmıştır. Atik, Osmanlı saray kültürü ve kahve konusunda da yorumlamalarda bulunmuştur. Osmanlı'da kahve fincanlarından her dönemde farklı renkler kullanıldığından söz eden Atik, mısır çarşısında aktif olarak hala açık bulunan galeriset fincancılık, 16-19.yy.arasında Osmanlı saraylarında kullanılan bu fincanlar dönemin altın varaklı renk ve süslemelerine sadık kalınarak özel el işçiliğiyle üretildiğini söylemiştir. Yine araştırmasına göre ağzı dar dibi geniş fincanlar yapılış amacı içine konulan kahvenin soğumasını geciktirmektedir. Türk kahvesinin görsel şöleni olan kahve köpükleri (krema) bir bulut yumağı gibi toplanır. Hem sağ hem sol el için rahatlıkla tutulması sağlanmıştır. Osmanlı dönemi fincanlarında her rengin bir anlamını olduğunu unutmamak gerekir.