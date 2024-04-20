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    4. Araştırmacılar ortaya çıkardı: Bu aktivite hem bağırsak hem de cilt sağlığına olumlu etki ediyor!

    Araştırmacılar ortaya çıkardı: Bu aktivite hem bağırsak hem de cilt sağlığına olumlu etki ediyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.04.2024 07:57
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    Araştırmacılar, doğada vakit geçirmenin bağırsak ve cilt sağlığı ile yakından ilişkisini inceleyerek, yeşil alanların insan mikrobiyotasını artırdığı sonucuna ulaştı.

    "Environmental International" isimli dergide yayımlanan makalede, araştırmacılar, ABD ve Avrupa'da kaleme alınan 20 çalışmayı inceleyerek doğa ile insan sağlığı arasındaki yakın bağı ele aldı.

    Makalede, yeşil doğanın insanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığıyla ilgili birçok durumda etkili rol oynadığı belirtildi.

    bağırsak sağlığı

    Bağışıklık ve metabolizma için büyük önem taşıyan insan mikrobiyotasının yeşil alandan etkilendiği işaret edilen makalede, doğada vakit geçirmenin insanda özellikle bağırsak ve cilt mikrobiyotasını artırdığı kaydedildi.

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    Makalede, doğa ile insan sağlığı arasındaki bağın daha iyi anlaşılması için farklı gruplar üzerinde yapılan çalışmaların da incelendiği aktarıldı.

    kolon bağırsak

    İnsan mikrobiyotası, insan vücudunun dışında ve içinde yaşayan tüm mikroorganizmaların toplamını oluşturuyor. Vücudun iç ekosistemi olarak tanımlanan bu mikrobiyota dengesinin bozulması çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. (AA)

    Vitrin


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    bağırsak cilt isim
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