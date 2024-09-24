Araya giren yolcular faciayı önledi... Küçük bebeğe rağmen bıçağı çıkartıp havada salladı!

İnanılmaz olay İstanbul'da yaşandı. Sultanbeyli-Kartal güzergahında görevli otobüs, şoförün yolun kapalı olduğu gerekçesiyle başka bir güzergahtan gitti. Ancak bazı yolcular duruma sinirlenerek tepki gösterdi.

KÜÇÜK BEBEĞİN VARLIĞI ONU DURDURAMADI

İki yolcu arasında durumdan dolayı sözlü tartışma çıktı. Yanlarında bebek olmasına rağmen Yakup isimli şahıs ve yanındaki kadın diğer yolculara bağırmaya başladı. Açıklama yapmaya çalışan şoföre önce küfür eden erkek şahıs ardından kelebek diye tabir edilen bıçakla otobüs şoförünün üstüne koştu.

Araya giren yolcular bir facianın önüne geçti. Bıçakla şoförün üstüne koşan Yakup isimli şahsı yolcular şoförden uzaklaştırdı. Şahıs şoförden uzaklaştıktan sonra bebeği de alarak yanındaki kadınla bile birlikte araçtan indi.