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Araziye düşen yıldırım kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:19 | Son Güncelleme

 SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.

Araziye düşen yıldırım kamerada

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde sağanak sonrası boş araziye düşen yıldırım, amatör kameraya yansıdı.
Kangal ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Alacahan köyünde etkili olan sağanak sırasında boş araziye yıldırım düştü. Yıldırımın araziye düşme anı köyde yaşayan Hakan Sarıtepe tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıldırımın düşmesi sırasında cep telefonuna yansıyan seslerde Sarıtepe'nin yanında bulunan bazı yakınlarının dua ettiği duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Araziye düşen yıldırım kamerada

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