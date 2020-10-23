Arçelik müşteri hizmetleri numarası, servis ve mağaza iletişim bilgileri

Arçelik'in Türkiye'nin birçok yerinde bulunan mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. Satın aldığınız ya da alacağınız tüm ürünler için sorunlarınızı, şikayetlerinizi iletmek için Arçelik müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin için faydalanacağınız tüm iletişim kanallarını detaylı bir şekilde ele aldık.

Arçelik Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

Arçelik'ten satın aldığınız bir ürün için destek almak istiyorsanız ilk tercih olarak Arçelik müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Arçelik müşteri hizmetleri 0850 210 0888 numarası üzerinden hizmet veriyor. Ayrıca Arçelik çağrı merkezi telefon numarası 444 0888 no’lu hat üzerinden de hizmet veriyor. Bu numaraları aradığınızda Arçelik çağrı merkezi sorununuzu dinleyip yardımcı olacaktır. Bu numaralar üzerinden aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

Ürün gruplarına göre hizmet alma

İnternet siparişleriniz için bilgi alma

Dezenfektasyon işlemi ile ilgili bilgi alma

Müşteri temsilcisi ile görüşme

Arçelik Akıllı tahta uygulaması için bilgi alma

Telesekreter tarafından destek almak istediğiniz konunun numarasını tuşladığınızda ilgili birime bağlanabilirsiniz. Arçelik telefon hattında bazı işlemlerinizi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz, bazı işlemler için ise müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekebilir.