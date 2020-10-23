Arçelik müşteri hizmetleri numarası, servis ve mağaza iletişim bilgileri

Arçelik'in Türkiye'nin birçok yerinde bulunan mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. Satın aldığınız ya da alacağınız tüm ürünler için sorunlarınızı, şikayetlerinizi iletmek için Arçelik müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin için faydalanacağınız tüm iletişim kanallarını detaylı bir şekilde ele aldık.
Arçelik'ten satın aldığınız bir ürün için destek almak istiyorsanız ilk tercih olarak Arçelik müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Arçelik müşteri hizmetleri 0850 210 0888 numarası üzerinden hizmet veriyor. Ayrıca Arçelik çağrı merkezi telefon numarası 444 0888 no’lu hat üzerinden de hizmet veriyor. Bu numaraları aradığınızda Arçelik çağrı merkezi sorununuzu dinleyip yardımcı olacaktır. Bu numaralar üzerinden aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:
Ürün gruplarına göre hizmet alma
İnternet siparişleriniz için bilgi alma
Dezenfektasyon işlemi ile ilgili bilgi alma
Müşteri temsilcisi ile görüşme
Telesekreter tarafından destek almak istediğiniz konunun numarasını tuşladığınızda ilgili birime bağlanabilirsiniz. Arçelik telefon hattında bazı işlemlerinizi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz, bazı işlemler için ise müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekebilir.
Arçelik müşteri hizmetleri yukarıda ilettiğimiz numaralar dışında ayrı bir hat ile Whatsapp desteği veriyor. 0544 444 0888 numaralı hattın Whatsapp hesabı üzerinden tüm soru ve talepleriniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.
Mail yolu ile bir iletişim kurmak istiyorsanız musteri.hizmetleri@arcelik.com adresini tercih edebilirsiniz. Talebiniz ile ilgili detaylı bilgi vermeniz durumunda size çözüm sağlayabilirler.
Talebinize ait bazı işlemleri genel müdürlük aracılığı ile gerçekleştirmeniz gerekebilir. Böyle durumlarda ihtiyaç duyduğunuz iletişim bilgileri aşağıdadır:
Adres: Karaağaç Caddesi 2-6 Sütlüce 34445 İstanbul
Telefon: 0212 314 34 34
Faks: 0212 314 34 82
Arçelik fabrika iletişim bilgilerini edinmek isterseniz; resmi web sitesi üzerinden veya Arçelik genel merkez telefonu üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca size en yakın Arçelik mağaza bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Arçelik şikayet için yukarıda verdiğimiz tüm numaraları ve aşağıda paylaştığımız web sitesi üzerinden müşteri hizmetleri ve Arçelik merkez iletişim dahil bütün iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.
Arçelik firmasından satın almış olduğunuz veya satın alacağınız tüm ürünler ile ilgili işlemlerinizi online bir şekilde resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesi hem ürünler ile ilgili detaylı bilgilendirmeleri hem de destek almak istediğiniz iletişim kanallarına dair geniş bilgileri içeriyor.
Öncelikle işlemleri aşağıda paylaşmış olduğumuz resmi web sitesi üzerinden yapmanız gerekiyor.
Arçelik iletişim formunu kullanıp her türlü talep, öneri, şikayet ve destek için form oluşturabilirsiniz. İlgili bölümün linkini aşağıda paylaşıyoruz. Buraya iletişim bilgilerinizi ve konu ile ilgili mesajını yazarsanız Arçelik müşteri hizmetleri sizinle direkt iletişime geçebilir.
Arçelik web sitesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
Arçelik iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Arçelik bilgi merkezine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Arçelik web sitesi üzerinden yapacağınız işlemler ile ilgili doğrudan canlı destek alabilirsiniz. İnternet sitesinin sağ üst köşesinde bulunan canlı destek sekmesi üzerinden direkt müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu bölmede öncelikle iletişim bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bilgilerinizi girdiğinizde istediğiniz konuyu aktarabilirsiniz.
Arçelik canlı destek almak için TIKLAYINIZ!
Arçelik neredeyse tüm Türkiye'de yetkili servis noktasına sahiptir. Size en yakın olan Arçelik servis iletişim bilgilerini aşağıdaki link üzerinden bulabilirsiniz. İl ve ilçe bilgilerini girdiğinizde karşınıza tüm yetkili servislerin listesi çıkar. Burada bulunan listeden Arçelik servis numarası ve adres bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Arçelik yetkili servis numarası ve adres bilgileri için TIKLAYINIZ!
Okuyucu Yorumları 0 yorum