HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arçelik müşteri hizmetleri numarası, servis ve mağaza iletişim bilgileri

Arçelik müşteri hizmetleri numarası, servis ve mağaza iletişim bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 17:35 | Son Güncelleme

Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektronik cihazlardan ısıtma soğutma sistemine kadar birçok yeniliği sunan Arçelik Türkiye pazarında önemli yer tutuyor. Siz de Arçelik'in bu yeni ve geniş ürün yelpazesinden yararlanıyorsanız veya ürün satın almak istiyorsanız Arçelik iletişim kanallarından birisini kullanmanız gerekiyor. Arçelik müşteri hizmetleri iletişim bilgilerinin hepsi burada...

Arçelik'in Türkiye'nin birçok yerinde bulunan mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapabilirsiniz. Satın aldığınız ya da alacağınız tüm ürünler için sorunlarınızı, şikayetlerinizi iletmek için Arçelik müşteri hizmetleri telefon ve diğer iletişim bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizin için faydalanacağınız tüm iletişim kanallarını detaylı bir şekilde ele aldık.

Arçelik Müşteri Hizmetleri Numarası Nedir?

Arçelik'ten satın aldığınız bir ürün için destek almak istiyorsanız ilk tercih olarak Arçelik müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Arçelik müşteri hizmetleri 0850 210 0888 numarası üzerinden hizmet veriyor. Ayrıca Arçelik çağrı merkezi telefon numarası 444 0888 no’lu hat üzerinden de hizmet veriyor. Bu numaraları aradığınızda Arçelik çağrı merkezi sorununuzu dinleyip yardımcı olacaktır. Bu numaralar üzerinden aşağıdaki konularda destek alabilirsiniz:

  • Ürün gruplarına göre hizmet alma

  • İnternet siparişleriniz için bilgi alma

  • Dezenfektasyon işlemi ile ilgili bilgi alma

  • Müşteri temsilcisi ile görüşme

  • Arçelik Akıllı tahta uygulaması için bilgi alma

Telesekreter tarafından destek almak istediğiniz konunun numarasını tuşladığınızda ilgili birime bağlanabilirsiniz. Arçelik telefon hattında bazı işlemlerinizi otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz, bazı işlemler için ise müşteri temsilcisine bağlanmanız gerekebilir.

Arçelik WhatsApp Numarası ve e-Posta Adresi

Arçelik müşteri hizmetleri yukarıda ilettiğimiz numaralar dışında ayrı bir hat ile Whatsapp desteği veriyor. 0544 444 0888 numaralı hattın Whatsapp hesabı üzerinden tüm soru ve talepleriniz ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.

Mail yolu ile bir iletişim kurmak istiyorsanız musteri.hizmetleri@arcelik.com adresini tercih edebilirsiniz. Talebiniz ile ilgili detaylı bilgi vermeniz durumunda size çözüm sağlayabilirler.

Arçelik Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Talebinize ait bazı işlemleri genel müdürlük aracılığı ile gerçekleştirmeniz gerekebilir. Böyle durumlarda ihtiyaç duyduğunuz iletişim bilgileri aşağıdadır:

  • Adres: Karaağaç Caddesi 2-6 Sütlüce 34445 İstanbul

  • Telefon: 0212 314 34 34

  • Faks: 0212 314 34 82

  • E-mail: kurumsal@arcelik.com

Arçelik Fabrika ve Mağaza İletişim Bilgileri

Arçelik fabrika iletişim bilgilerini edinmek isterseniz; resmi web sitesi üzerinden veya Arçelik genel merkez telefonu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca size en yakın Arçelik mağaza bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Arçelik Şikayet Hattı Bulunuyor mu?

Arçelik şikayet için yukarıda verdiğimiz tüm numaraları ve aşağıda paylaştığımız web sitesi üzerinden müşteri hizmetleri ve Arçelik merkez iletişim dahil bütün iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Arçelik Web Sitesi İşlemleri

Arçelik firmasından satın almış olduğunuz veya satın alacağınız tüm ürünler ile ilgili işlemlerinizi online bir şekilde resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Web sitesi hem ürünler ile ilgili detaylı bilgilendirmeleri hem de destek almak istediğiniz iletişim kanallarına dair geniş bilgileri içeriyor.

  • Öncelikle işlemleri aşağıda paylaşmış olduğumuz resmi web sitesi üzerinden yapmanız gerekiyor.

  • Arçelik iletişim formunu kullanıp her türlü talep, öneri, şikayet ve destek için form oluşturabilirsiniz. İlgili bölümün linkini aşağıda paylaşıyoruz. Buraya iletişim bilgilerinizi ve konu ile ilgili mesajını yazarsanız Arçelik müşteri hizmetleri sizinle direkt iletişime geçebilir.

  • Arçelik web sitesi üzerinden bilgi ve destek merkezine ulaşarak, ürünlerinin kullanımı ile ilgili her türlü videoyu izleyebilir, yazıları okuyabilirsiniz.

Arçelik web sitesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Arçelik iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

Arçelik bilgi merkezine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Arçelik Canlı Destek Hizmeti

Arçelik web sitesi üzerinden yapacağınız işlemler ile ilgili doğrudan canlı destek alabilirsiniz. İnternet sitesinin sağ üst köşesinde bulunan canlı destek sekmesi üzerinden direkt müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu bölmede öncelikle iletişim bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bilgilerinizi girdiğinizde istediğiniz konuyu aktarabilirsiniz.

Arçelik canlı destek almak için TIKLAYINIZ!

Arçelik Yetkili Servisler

Arçelik neredeyse tüm Türkiye'de yetkili servis noktasına sahiptir. Size en yakın olan Arçelik servis iletişim bilgilerini aşağıdaki link üzerinden bulabilirsiniz. İl ve ilçe bilgilerini girdiğinizde karşınıza tüm yetkili servislerin listesi çıkar. Burada bulunan listeden Arçelik servis numarası ve adres bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Arçelik yetkili servis numarası ve adres bilgileri için TIKLAYINIZ!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Dünyada tek örneği Salda Gölü'nde var! Heyecanlandıran keşifDünyada tek örneği Salda Gölü'nde var! Heyecanlandıran keşif
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahatlığın böylesi! Ne çevreden geçenleri umursadı ne korku yaşadı
Ne çevreden geçenleri umursadı ne korku yaşadı!
Sadece Salda Gölü'nde yetişen sığırkuyruğu bitkisi koruma altında!
Dünyada tek örneği Salda Gölü'nde var! Heyecanlandıran keşif
4 şeridi birden kapatmışlardı! İstanbul polisi onları affetmedi
4 şeridi birden kapatmışlardı! O görüntüler affedilmedi
Kendi yayınlamış! Trafik magandası yakayı ele verdi
Kendi yayınlamış! Yakayı böyle ele verdi
'Kızıl Gezegen' gelecek 15 yıl boyunca Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak!
Mars 15 yıl daha Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak!
Çocuk parası ne zaman yatar? Kimler çocuk parası yardımı alabilir?
Çocuk parası ne zaman yatar? Kimler çocuk parası yardımı alabilir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.