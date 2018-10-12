HABER

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Arda Turan ile Berkay'ın kavgası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Art arda son gelişmeler yaşanırken bir çok kişi de Arda Turan, Berkay ve Özlem Ada Şahin hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da kavgayı köşesine taşıyarak, " Arda Turan kendine “adam” sıfatını layık görerek savunmaya çalışıyor" diye yazdı

Arda Turan ile Berkay kavgasına bomba yorum!

Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Okurken çok utandığım, ayrıntıları öğrendikçe hayretler içinde kaldığım Arda Turan’ın bar kavgası meselesinde tam da yazılarımda bahsettiğim erkek tahakkümcü ve cinsiyetçi zihniyetin en kristalize, en yontulmamış hali var. 1 hafta içinde bir yanda İsmail Küçükkaya hadisesi öbür tarafta Arda Turan olayı aslında biz Türkiye kadınlarına çok şey öğretiyor: Kadın meselesini her türlü siyasetin üzerinde görmeliyiz ve ister Atatürkçülük ister iktidarcılık maskesine saklansın, her türlü cinsiyetçi ideolojiye karşı çıkmalıyız. Biz kadınları yine biz kadınlar kurtaracağız…
Ben futboldan hiç anlamam ancak bundan birkaç sene önce Barcelona’ya gittiğimde karşılaştığım Arda Turan sevgisini düşününce geldiği nokta hakikaten zirveden dibe. Yazık!

"ARDA TURAN KENDİNE 'ADAM' SIFATINI..."

Bu tartışmada yozlaşma, kendine her şeyi mübah görme, evli bir kadına sarkıntılık etme gibi rahatsız edici unsurların yanı sıra beni bunlardan da çok irkilten “erkekliği kutsama” mantığı da var. Hayattaki en yüksek mertebe bu erkek kafasına göre “adam olma” mertebesi. Arda Turan kendine “adam” sıfatını layık görerek savunmaya çalışıyor, Arda’nın yanlış yaptığını söyleyenler ise onu “adam olmadığı” gerekçesiyle suçluyor.

Bu ülkedeki yaygın cinsiyetçi ve erkek-egemen zihniyeti bundan daha iyi anlatan bir kavga olamaz diye düşünüyorum. Hamile karısını evde bırakıp gece kulübüne gitmemek adamlıkmış ve Arda adamlığı ihlal etmiş! Kulüpte çirkin bir üslupla kadınlara sarkmamak da adamlıkmış. Prensip sahibi olmak, ahlaklı olmak, erdemli olmak kavramları yerine “Adam Olmak” diye erkekleri kutsayan bir dil kullanılıyor herkes tarafından. Vay halimize sevgili kadın okurlarım…

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Bodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralıBodrum'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 23 yaralı
Sahte doktor böyle yakalandıSahte doktor böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan berkay özlem ada şahin

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!

İlginizi Çekebilir

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Trabzon Araklı'da ilginç olay! Cenazeye giden cemaat hoparlörden ölen kişinin sesini duydu ve...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Okuyucu Yorumları 12 yorum
ilk kez aynı düşüncedeyiz
arda nın yaptığı terbiyesizlik nedense berkayın yaptığı şerefsizliği unutturmuş !!! başkasının karısına sarkmak nasıl bir duyguymuş berkay efendi anlamıştır. (o duygunun berkay efendi de olmadığı kesinde )
ARDA ÇOK BEYEFENDİ, MÜTEVAZİ, GÖRGÜLÜ BİR ÇOCUK,ARDANIN SUÇU YOK BU OLAYDA
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Sahte doktor böyle yakalandı

Sahte doktor böyle yakalandı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Erkek erkeğe muhabbet birden değişince çıldırdı sonrası korkunç!

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

Balıkçılardan heyecanlandıran keşif! Tesadüfen dinsel alan buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.