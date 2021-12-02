Ardahan'da "Eren Kış 9 Operasyonu" başlatıldı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde başlatılan Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu'nda Jandarma Asayiş Komando Bölükleri ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 39 tim ve 405 personel görev alıyor.

PKK/KCK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgedeki yaylaları kontrol etmek amacıyla başlatılan operasyon, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan merkez ve Göle ilçesinde yürütülüyor.

Kaynak: İHA

