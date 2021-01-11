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  4. Ardahan'da köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti

Ardahan'da köye inen kurt sürüsü iki köpeği telef etti

11.01.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayınca köye inen kurt sürüsü 2 köpeği telef etti.

Olay Hanak ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı ve gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle aç kurtlar yiyecek arayışına çıktı. Hanak ilçesine bağlı Yukarıaydere köyüne inen Kurtlar, sabah saat 03.30 sıralarında Ömer Çelik’e ait ahırın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KURTLAR İKİ KÖPEĞİDE PARÇALADI

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki köpek sinsice yaklaşan kurtları fark ediyor. Kurtların uzaklaşması için çabalayan köpeklerden önce birine saldıran kurtlar daha sonra diğer köpeğe de saldırıyor. Kısa süreli boğuşmanın ardından kalabalık kurt sürüsü iki köpeği de parçalayarak telef etti.

SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRME ANI KAMERADA

Kurtların, parçaladıkları köpekleri sürükleyerek götürme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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