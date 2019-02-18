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Ardahan-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:15 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan'ı Erzurum, Posof, Şavşat ve Göle'ye bağlayan kara yollarında ulaşım sağlanamıyor

Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolları kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede gün boyu devam eden kar ve tipi, akşam saatlerinde etkisini attırdı.

Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle kara yolları ulaşıma kapandı.

Tipinin etkisini sürdürdüğü il genelinde bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, görüş mesafesinin düştüğü Ardahan-Göle kara yolunun Kirman mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, "Şu an itibariyle Ardahan-Erzurum, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle bağlantılı kara yollarımız kapalı. Söz konusu yollarda yoğun tipi görüş mesafesini sıfıra indirdi. Bunun dışında bize intikal eden olumsuz bir durum yok." dedi.

Söz konusu yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada kent merkezinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü.

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Ardahan kar ve tipi Yollar ulaşıma kapandı

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