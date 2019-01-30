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Ardahan’da dondurucu soğuklarda araçlara battaniyeli koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Ardahan’da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Ardahan’da vatandaşlar günlerdir etkisini gösteren Sibirya soğuklarından korumak istedikleri araçlarının üzerine battaniye örttü.
Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Gece sıfırın altında 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklar nedeniyle araç sahipleri farklı önlemler alıyor. Bazıları araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye sererken, bazıları da brandalarla her tarafını kapatarak dizel araçlarının motorunu donmaktan korumaya çalışıyor.

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