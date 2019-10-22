Ardahan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinliği düzenlendi

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin için, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Ardahan Üniversitesince (ARÜ) anma etkinliği düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, kısa film gösterimi ve "Fuat Sezgin" anlatımı ile başladı.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, üniversite olarak bu tür önemli etkinlikleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçmişin anlatımı ile ilgili çok köklü bilgilerin verilmediğini üzülerek gördüklerini anlatan Biber, şöyle konuştu:

"Maalesef gençlerimizin bir kısmının durup dururken, sebebini anlamadan, bir tarih düşmanlığı ile yüz yüze kaldığına şahit olduk. Bu tarih düşmanlığı aslında zihni çöküşümüzün bir sonucuydu. 'Bizden bir şey olmaz' inancını artık hepimiz ezberledik. Hakikaten bunun böyle olduğuna da kendimizi ikna ettik. Oysa tarih bunun aksini söylüyor. Tarihe dönüp baktığımızda, hakikaten bilimde, teknolojide, felsefede, bilgi üretmede 7'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyılın sonuna kadar büyük atılımların yapıldığı, adeta insanlığa bu anlamda kaynaklık eden devasa bir zaman dilimi var. Ama biz bunları hiç bilemedik. Bilemedik, çünkü tarih ile hiçbir bağımız yoktu."