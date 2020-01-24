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Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Ardahan'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Ardahan'dan Artvin'e gitmeye çalışan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, görüş mesafesinin çok düştüğünü belirterek, "Yoğun bir tipi ile karşılaştık. Önümüzü göremeyecek kadar yoğunlaştı tipi. Bu nedenle geri dönmek zorunda kaldık. Çünkü risk." dedi.

Karayolları, tipinin gece saatlerinde etkisini artırması beklendiğinden sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan kar ve tipi

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