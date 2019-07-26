Ardahan'dan diğer illere kurbanlık gönderimi başladı

Büyükbaş hayvan varlığı açısından önemli illerden Ardahan'da, Kurban Bayramı nedeniyle batı ve Karadeniz illerine kurbanlık hayvan sevk edilmesine başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması üzerine Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden diğer illere kurbanlık gönderimi kapsamında, Ardahan'dan, başta İstanbul, Bursa, Ankara ve Karadeniz illeri olmak üzere çeşitli kentlere kamyon ve tırlarla kurbanlık gönderiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne gelen besiciler, kurbanlık hayvan sevk işlemlerini yapıyor.

Resmi işlemlerin ardından kurbanlıklar, görevlilerce dezenfekte edilerek diğer kentlere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevk işlemlerinde ilk gün olması dolayısıyla yoğunluk yaşandığını, ancak işlemleri sorunsuz yapmak için gerekli hassasiyetin gösterildiğini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 14 bin büyükbaş, 6 bin civarında ise küçükbaş hayvan sevk etmeyi planlıyoruz. Bölgemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.

İl merkezinden İstanbul'a kurbanlık götüren Alkan Aktürk, "Sezon inşallah iyi geçer. Şu an 21 kurbanlıkla İstanbul'a gidiyorum. Temennimiz satışların iyi geçmesi." ifadelerini kullandı.

