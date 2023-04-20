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  4. Arefe günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

20.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü eczanelerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi arama motorlarında arefe gününe ilişkin araştırma yapıyor. Peki, arefe günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Arefe günü eczaneler açık mı, yarım gün mü? 20 Nisan 2023 arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri!

Arefe günü ve bayramda eczanelerin açık olup olmadığı merak edildi. İlaç almak için eczanelere gidecek kişiler arama motorlrında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte arefe ve Ramazan Bayramı'nda ezanelerin çalışma durumu...

AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü yarım gün olduğu için eczaneler yarım gün hizmet verdi.

Eczaneler, saat 09.00 ile 13.00 saatleri arası çalıştı.

Eczaneler bugün açık mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Bugün öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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