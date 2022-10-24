Arel Üniversitesi binası neden çöktü? Arel Üniversitesi nerede?

Arel Üniversitesinin Sefaköy'de yer alan binası çöktü. Bununla beraber çöküntünün nedeni araştırmaları hız kazandı. Sefaköy Halkalı Caddesinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için yapılan çalışmalar esnasında, burada uygulanan fora kazıkları patlarken, istinat duvarı çöktü. İşte detaylar...

AREL ÜNİVERİSTESİ BİNASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Daha önce tedbir amaçlı boşaltılan Arel Üniversitesi geçtiğimiz gün 16.00 sıralarında binası çöktü. Herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Binada ciddi hasar oluştu.

Üniversitenin hemen yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçük oluştuğu öğrenildi. Üniversite binası ve çevresinde bulunan binalar tedbir sebebiyle boşaltılırken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AREL ÜNİVERİSTESİ KAMPÜSLERİ NEREDE?

İstanbul Arel Üniversitesinde Sefaköy ve Tepekent olmak üzere iki yerleşkede eğitim veriliyor. Meslek Yüksek Okulu Sefaköy yerleşkesinde, Fakülteler Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Tepekent yerleşkesinde de eğitim verilmektedir.



