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Arenadan kaçan boğalar, seyircilerin arasına daldı! Korku dolu anlar kamerada

06.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arenadan kaçan boğalar, seyircilere korku dolu anlar yaşattı. İlçede 26’ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında yapılan geleneksel ödüllü boğa güreşlerinde arenadan kaçan boğalar, kalabalığın bulunduğu alana girdi. Kaçışanların panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arenadan kaçan boğalar, seyircilerin arasına daldı! Korku dolu anlar kamerada

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından 26’ncı Ayder Kültür ve Doğa Festivali düzenlendi. Festival kapsamında, Galer Düzü Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirildi.

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Ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 50 boğanın güreşi, ilgiyle izlendi. Güreşlerin sonunda arenadan kaçan ve seyircilerin arasına giren boğalar ise paniğe neden oldu.

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Karşılarında boğaları görenler, kaçarak araçların arkasına saklanmaya çalışırken, kimileri de ellerindeki değneklerle uzaklaştırmaya çalıştı.

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Boğalar, daha sonra sahipleri tarafından yakalanarak ahırlarına götürüldü. Çevrede kaçışanların panik anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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(DHA)

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