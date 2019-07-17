Argonotların izindeki yatçılar Rize'ye ulaştı

Geçen yıl 24 yatla geldiklerini anımsatan Türkmen, "Bu sene bazı nedenlerden dolayı geri dönmeler oldu ve sayımız 10'a düştü. 4 yabancı 6 Türk yatıyla buraya kadar geldik. Buradan Hopa'ya, oradan da Poti'ye gideceğiz." dedi.

Türkmen, amaçlarının yatçıları Karadeniz'e çıkarmak olduğunu belirterek, "Ülkemizin yalnızca bir Gökovası, Marmaris'i, Ege'si yok. Karadeniz de var diyoruz. Karadeniz korkulacak bir deniz değil, gezilecek, görülecek, yeşillikleri olan bir yer. Gelin buraları gezin diyoruz. Başka bir amacımız ise yabancıları buraya çekmek. Bu nedenle yabancıları buraya getirmek için bir konsept yarattık. O da 'Argonotların izinde altın postun peşinde'." ifadesini kullandı.

