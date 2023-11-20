Arı çeşitleri ve özellikleri - Kaç çeşit arı vardır?

Dünya genelinde birçok ülkede ve bölgede arıcılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Basit gibi görünse de oldukça meşakkatli bir alan olan arıcılıkta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Birçok türü bulunan arıların yetiştirildiği kovanlar, arıcılık yapmak için seçilen bölgenin fiziksel ve coğrafi özellikleri, beslenmeleri gibi farklı ayrıntıların arıcılık yapan kişiler tarafından yakından ve dikkatle takip edilmesi son derece önemlidir.

Arı çeşitleri nelerdir?

Bütün arı türleri bitkilerde yeni organizmalara dönüşmeye müsait olan tohumların meydana gelmesi amacı ile ilk adım olarak tozlaşma aşamasında nerede ise bütün sorumluluğu yüklenmiştir. Arıların ömrü çok uzun olmasa da yaşadıkları süreç boyunca her anlarını çalışarak ve fayda sağlayarak geçirirler. Türkiye’de de birçok arı türü bulunur. Türlerin bazıları arı yetiştiriciliğinde kullanılırken başka ülkelerden nakil ya da göç yolu ile ülkemizde yerleşik olarak yaşamaya başlayan arılar da vardır.

Propolis, arı sütü, bal gibi birçok faydalı ve değerli gıdalar yetiştirilebilen bal arıları ekolojik dengeden insan ve hayvan sağlığına dek sürdürülebilir doğa açısından son derece önemli bir role sahiptir. Ülkemizde yaşayan arılar arasında en çok bilinen ve karşılaşılan en yaygın olan arı sınıfları şu şekildedir:

Yığılca Arısı

Carniloa Bal Arısı

Suriye Bal Arısı

Doğu Bal Arısı

Kılıç (Kıbrıs) Arısı

Anadolu Arısı

Kafkas Arısı

Esmer (Siyah) Arı

Karpat Bal Arısı

Eşek Arısı

İtalyan Arısı (Sarı Arı)

Cüce Bal Arısı

Avrupa Eşek Arısı

Küçük Arı

Yaban Arısı

Hibrid Irk arısı

Duvarcı Arısı

Dev Asya Arısı

Yalnız Arılar

Trakya Arısı

Bombus Arısı

Dünya genelinde yaşayan arılardan bazıları ise şunlardır:

Benbicini

Crabronidae

Sphecidae

Colletidae

Miscophus

Membecinus

Paracolletinae

Kaç çeşit arı vardır?

Farklı özelliklere sahip olan arı türleri, ihtiyaç duydukları şartlara bağlı olarak farklı bölgelerde ve ülkelerde yaşarlar. Arı çeşitlerinin özellikleri de türlerine göre değişiklik gösterir. Ancak ortak olan genel bazı özellikleri bulunan arıların bazı bilinen özellikleri şunlardır:

Arıların baş kısımlarında gözleri, beslenme organları ve duyargaları bulunur.

Göğüs ve karınlarında segment adı verilen halkalar bulunur.

Arıların petek şekline benzer bir çift bileşik ve üç tane basit gözleri vardır.

Basit gözlerinin her birinde binlerce küçük ünite yer alır.

Bileşik göz ana arıda 3000 iken işçi arıda 4000 adettir. Erkek arılarda ise 8000den fazla basit gözün birleşmesinden oluşur.

Göğüs kısımları arıların hareket merkezleridir. Bu kısımda bulunan dört segmentte üç çift bacak ve iki çift kanat yer alır.

Abdomen de denilen karın bölgesinde ergin arıda 9 adet segment vardır. Bu segmentlerde mide, üreme organları, bağırsak bulunur. İğne ve balmumu bezleri de bu bölümdedir.

İşçi arıların balmumu yapma dönemlerinde kalınlaşan salgı bezleri balmumu yapma dönemlerinde kalınlaşır ve arılara mum salgılama yeteneği kazandırır.

Mum örme sürecini tamamlayan işçi arılarda mum salgı bezlerinde hasar görülür ve bu bölümler birer sıra hücre tabakası haline gelir.







