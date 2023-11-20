Arı çeşitleri ve özellikleri - Kaç çeşit arı vardır?

Dünya genelinde birçok ülkede ve bölgede arıcılık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Basit gibi görünse de oldukça meşakkatli bir alan olan arıcılıkta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Birçok türü bulunan arıların yetiştirildiği kovanlar, arıcılık yapmak için seçilen bölgenin fiziksel ve coğrafi özellikleri, beslenmeleri gibi farklı ayrıntıların arıcılık yapan kişiler tarafından yakından ve dikkatle takip edilmesi son derece önemlidir.
Bütün arı türleri bitkilerde yeni organizmalara dönüşmeye müsait olan tohumların meydana gelmesi amacı ile ilk adım olarak tozlaşma aşamasında nerede ise bütün sorumluluğu yüklenmiştir. Arıların ömrü çok uzun olmasa da yaşadıkları süreç boyunca her anlarını çalışarak ve fayda sağlayarak geçirirler. Türkiye’de de birçok arı türü bulunur. Türlerin bazıları arı yetiştiriciliğinde kullanılırken başka ülkelerden nakil ya da göç yolu ile ülkemizde yerleşik olarak yaşamaya başlayan arılar da vardır.
Propolis, arı sütü, bal gibi birçok faydalı ve değerli gıdalar yetiştirilebilen bal arıları ekolojik dengeden insan ve hayvan sağlığına dek sürdürülebilir doğa açısından son derece önemli bir role sahiptir. Ülkemizde yaşayan arılar arasında en çok bilinen ve karşılaşılan en yaygın olan arı sınıfları şu şekildedir:
Dünya genelinde yaşayan arılardan bazıları ise şunlardır:
Farklı özelliklere sahip olan arı türleri, ihtiyaç duydukları şartlara bağlı olarak farklı bölgelerde ve ülkelerde yaşarlar. Arı çeşitlerinin özellikleri de türlerine göre değişiklik gösterir. Ancak ortak olan genel bazı özellikleri bulunan arıların bazı bilinen özellikleri şunlardır: