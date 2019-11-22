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Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı! Herkes seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 02:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, ilçedeki arıcılar kaza yapan arıcıya yardım için seferber oldu.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Van’dan arılarını Gaziantep’e pikapla taşıyan Mehmet E. hakimiyetindeki kamyonet, Recep G. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrularak yan yatan kamyonetteki arı kovanları çevreye savruldu. Kovanlardan bir bölümü de kırıldı. Kazada arı sahibi Mehmet E. hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine Mehmet E. olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARICILAR SEFERBER OLDU

Kazayı haber alan Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Kooperatifi üyeleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek, yere saçılan kovanları toparladı, kırılan ve yere saçılan arıları çevreye zarar vermemeleri amacıyla tekrardan yeni kovanlara bıraktı. Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Kooperatif Başkanı Sinan Uçar, "Van’dan Gaziantep’e gitmekte olan arı yüklü bir kamyonet Siverek çıkışında kaza yaptı, bizler bu kazayı duyar duymaz, bütün arıcılarımıza haber verdik. Yere saçılan arıların çevreye zarar vermemesi için çalışma yaptık, kaza yapan arıcı arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Siverek istikametindeki yol bir süreliğine kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle beraber, yol trafik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa arı kovanı kamyonet kaza arıcılar

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