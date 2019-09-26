Arıcılar arı zehrine yöneldi

Arıcılara ve katılımcılara doğru uygulama ile arı zehrinin kovandan alınma aşamasının öğretildiği eğitimlerden çok olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Kekeçoğlu, "Kovandan kazıma işlemini ve şişeye dolduruncaya kadarki sürecin doğru yöntemle nasıl yapılacağını öğretiyoruz." dedi.

Çalıştay ve bu kapsamda yapılan eğitimi AA muhabirine değerlendiren DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu, arı zehir üretimini doğru bir şekilde öğretme işlemini gerçekleştirildiğini söyledi.

Yığılca ilçesinde üniversite bünyesinde bulunan DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ndeki (DAGEM) eğitim kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200 arı üreticisi, akademisyenler, öğrenciler ve "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" alanında arıcılık konusundaki uzmanlar, arı zehrini kovandan alma işlemini uygulamalı bir şekilde gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen Arı Zehri Çalıştayı kapsamında, bazı hastalıkların tedavisinde ve kozmetik ürünlerde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin kovanlardan alınması işlemi uygulamalı gösterildi.

- "Arı zehrine talep artacak"

Türkiye'nin arıcılık konusunda dünyada ikinci sırada olduğuna değinen Kekeçoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada ikinci sırada bir ülkeysek eğer bu konuda bize yakışır bir üretim ve çeşitlilik sağlamamız gerekiyor. Üniversitede bu konularda çalışacak olan hocalarımız özel sektörle iş birliği yaparak Ar-Ge içerikli projeler üretirse eğer özel sektörde de arı zehrine olan talep artacaktır. Arı zehri ticari forma dönüştürülebilir. Kas hastalarına uygulanabilir, nörolojik hastalara uygulanabilir."

- "Ülke ekonomisine gelir kazandırmamız gerekiyor"

Yapılan çalıştayda arı zehrinin kullanım alanları konusunda birçok görüş dinlediğini belirten Kekeçoğlu, şunları kaydetti:

"Arı zehrinin üretim kısmı Tarım Bakanlığına bağlı olmakla birlikte temelde Sağlık Bakanlığını ilgilendiren bir kısmı var. Ya kozmetikte kullanılacak ya da hastalıklarda kullanılacak. Bunu yaparken kesinlikle özel sektörle iş birliği içerisinde olunması gerekiyor. Arı zehrini ticari forma dönüştürerek, ülke ekonomisine gelir kazandırmamız gerekiyor. Kursa katılım 200'e yakın oldu. 81 ilden katılımcı vardı. Bu kadar büyük bir katılım bizi de şaşırttı."

