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ARİFE günü bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi banka çalışma saatleri

26.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arife günü bankalar çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Kurban Bayramı arifesi yarın. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 9 günlük tatil devlet kurumlarında çalışan vatandaşları kapsıyor, özel sektör için resmi bayram tatili ise 4.5 gün. Peki, arife günü bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi banka çalışma saatleri...

ARİFE günü bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi banka çalışma saatleri

Arife günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. O gün; havale, eft, virman, kredi, döviz alış/satış gibi bankacılık işlemleri yapmak isteyenler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, arife günü bankalar açık mı, kapalı mı? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi banka çalışma saatleri...

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Arife günü bankalar ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Özel sektör bankaları 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran’da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor.

banka

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, İDARİ İZİN Mİ?

Arife günü Kurban Bayramı'nda da diğer bayramlarda olduğu gibi yarım gün olacak.

KURBAN BAYRMAI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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