ARİFE günü eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarın eczaneler çalışıyor mu? 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı arife günü eczanelerde son durum

Arife günü eczanelerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. O gün; ilaç almaya gidecek olanlar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, arife günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte, 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı öncesi eczanelerde son durum...

ARİFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Eczaneler arife günü yarım gün açık olacak. Sonrasında ise 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

