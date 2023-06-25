ARİFE günü yarım gün mü? Kurban Bayramı arife günü resmi tatil mi? 9 gün idari izin!

Arife günü ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öte yandan Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'da başlayacak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'de sona erecek.Birçok kişi internette "Arife günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı arife günü ile ilgili ayrıntılar...

ARİFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, İDARİ İZİN Mİ?

Arife günü Kurban Bayramı'nda da diğer bayramlarda olduğu gibi yarım gün olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak. Vatandaşlar hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacak.

