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Arılar oğul verdi! Mahalleli paniğe kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gaziantep İslahiye'de arılar 3 katlı bir binanın duvarına oğul verdi. Mahalle sakinleri paniğe kapılırken itfaiye ekiplerinin çuvala koyarak aldığı arılar, kovana konuldu.

Arılar oğul verdi! Mahalleli paniğe kapıldı

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bal arıları, 3 katlı bir evin en üst kat duvarına oğul verdi. Arıları gören mahalle sakinleri kısa süreli paniğin ardından, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir itfaiye görevlisi, özel kıyafetlerini giyerek, merdivenli araçla çıktığı duvardan arıları aldı. Çuvala konularak indirilen arılar daha sonra kovana yerleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

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OĞUL VERME

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir. Oğul verme, normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür.

Kaynak: DHA


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