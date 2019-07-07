Arıtma tesisine düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde arıtma tesisine düşen 11 yaşındaki zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şeyhbaba Mahallesi’nde bulunan atık su arıtma tesisi yakınlarında gezen 11 yaşındaki Bilal Atıcı, dengesini kaybederek su dolu havuza düştü. Zihinsel engelli çocuğu fark eden görevliler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Bilal Atıcı, Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi aştın alınan Atıcı yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



