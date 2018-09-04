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Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle metro seferleri Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılıyor.

Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın yolcularımız: M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
Taksim metrosu M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı istanbul

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