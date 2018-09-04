Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sayın yolcularımız: M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz.
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