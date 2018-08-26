HABER

Arızalı olduğu iddiasıyla yolcular otobüsü terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 03:15 | Son Güncelleme

Arızalı olduğu iddiasıyla yolcular otobüsü terk etti

Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasına ait otobüsle yolculuk yapan 15 yolcu, arızalı olduğu ve klimasının çalışmadığını iddia ederek Siverek'te otobüsten indi.

Diyarbakır'da otobüse binen 15 yolcu hareket ettikten bir süre sonra otobüsün arızalı ve klimasının çalışmadığını belirterek şoförü uyardı.

Uyarıları dikkate almayan sürücü ile yolcular Siverek girişindeki uygulama noktasında bir süre tartıştı. Firmayı arayarak yeni bir otobüs talep eden yolcuların talepleri kabul edilmeyince 15 yolcu Siverek ilçesinde otobüsten indi.

Yolculardan Aziz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski model bir otobüsle yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Klimanın açılmasını istedik. Şu an havası yok dediler. İçerisi çok sıcaktı, durulacak gibi değildi, resmen nefessiz kaldık çünkü araç çok eskiydi. Yaklaşık 40 dakikalık yolu 3,5 saatte gelebildik. Can güvenliğimizden endişe ettiğimiz için indik. Talebimiz ya yeni bir araç gönderilmesi ya da mağduriyetimizin giderilmesiydi ancak kabul edilmedi."

Ahmet Evren ise aracın arızalı olduğunu ileri sürerek, "Şoföre, 'Hem can güvenliğimiz yok hem de yolculuk sırasında süre olarak sıkıntı yaşarız yeni bir araç talep edin.' dedik ancak bizi dikkate almadı ve 'İstemeyen inebilir.' dedi. Bize 'Herhangi bir hak talep edemezsiniz.' dedi." şeklinde konuştu.

Durumu telefonla yakınlarına bildiren bazı yolcular, başka araçla Diyarbakır'a dönerken bazı yolcular geceyi Siverek'teki otellerde geçireceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat bekleyen yolcular otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başından vurup intihar süsü verdiler iddiasıBaşından vurup intihar süsü verdiler iddiası
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Firma OTOBÜS Siverek şikayet

En Çok Okunan Haberler

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Badou Ndiaye'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta puan durumu)

İlginizi Çekebilir

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

'Gülen'in köpeğiyim' diyen profesör cezaevinde öldü

Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor

Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Bakanlık açıkladı: PKK’nın sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.