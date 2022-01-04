Arjantin'de şaşkına çeviren olay! Elbisesini maske olarak kullanmak istedi, dükkanın orta yerine yarı çıplak geldi

Tuhaf sahne, 1 Ocak günü saat 22.40 sıralarında Arjantin'in batısındaki Mendoza eyaletindeki Godoy Cruz şehrinde çekildi. Güvenlik kameralarında bir baba ve 3 kızının dondurma sırası beklediği anda kapıdan iç çamaşırlarıyla giren bir kadın belirdi.

Birkaç dakika önce maskesiz sipariş vermek isteyen kadın için işletme, maskesiz servis yapamacağını söylemiş bunun üzerine kadın da soyunarak kıyafetini ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bağlamıştı.

Bu şekilde de dondurma alamayan kadın hizmet reddedilince mağazadan ayrıldı. İddiaya göre söz konusu kadın kendinden daha önce maskesiz 10 kişinin dondurma aldığını kendisine uygulanan muamele üzerine böyle bir şeye giriştiğini söyledi.

