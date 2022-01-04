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  4. Arjantin'de şaşkına çeviren olay! Elbisesini maske olarak kullanmak istedi, dükkanın orta yerine yarı çıplak geldi

Arjantin'de şaşkına çeviren olay! Elbisesini maske olarak kullanmak istedi, dükkanın orta yerine yarı çıplak geldi

04.01.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşkınlık yaratan olayın adresi Arjantin. Maskesi olmayan bir kadın dondurmacıya girdiğinde görenlerin şaşkınlıkla izlediği bir olaya imza attı. Maskesiz girilmeyen işletmeye kıyafetini çıkarıp, iç çamaşırlarıyla giren kadın, kıyafetiyle ağzını ve burnunu kapatarak dondurma almak istedi ancak yine ret cevabıyla karşılaştı.

Arjantin'de şaşkına çeviren olay! Elbisesini maske olarak kullanmak istedi, dükkanın orta yerine yarı çıplak geldi

Tuhaf sahne, 1 Ocak günü saat 22.40 sıralarında Arjantin'in batısındaki Mendoza eyaletindeki Godoy Cruz şehrinde çekildi. Güvenlik kameralarında bir baba ve 3 kızının dondurma sırası beklediği anda kapıdan iç çamaşırlarıyla giren bir kadın belirdi.

Birkaç dakika önce maskesiz sipariş vermek isteyen kadın için işletme, maskesiz servis yapamacağını söylemiş bunun üzerine kadın da soyunarak kıyafetini ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bağlamıştı.

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Bu şekilde de dondurma alamayan kadın hizmet reddedilince mağazadan ayrıldı. İddiaya göre söz konusu kadın kendinden daha önce maskesiz 10 kişinin dondurma aldığını kendisine uygulanan muamele üzerine böyle bir şeye giriştiğini söyledi.

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maske Arjantin
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