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Arjantin'de zafer Javier Milei'nin oldu! 'Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor'

20.11.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Arjantin'de yapılan seçimde oyların yüzde 55,82'sini alan Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı aşırı sağcı Javier Milei, devlet başkanı seçildi. Sonuçların ardından destekçilerine seslenen Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor" dedi.

Arjantin'de zafer Javier Milei'nin oldu! 'Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor'

Arjantin'de sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi.

"Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.

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"ARAYIP KENDİSİNİ TEBRİK ETTİM"

Vatan için Birlik adayı Massa, yenilgiyi kabul etti ve rakibi Milei'yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini açıkladı. Sonuçların beklentilerinin uzağında gerçekleştiğini belirten Massa, "Arjantinlilerin önümüzdeki 4 yıl için Milei'yi tercih etmelerinden ötürü arayıp kendisini tebrik ettim. Bunu yaparken en önemli şeyin, bunca zorluk arasında birlikte yaşama, diyalog ve barışa saygı olduğu mesajını kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Seçime katılım oranının yüzde 76 olduğu kaydedildi.

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MILEI: 'ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOK'

Buenos Aires'teki Libertador Otel'de destekçilerine seslenen Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız." dedi.

Milei, seçimden önce kendisine desteğini açıklayan eski Devlet Başkanı Mauricio Macri ve seçimin birinci turunda 3'üncü olan Patricia Bullrich'e teşekkür etti.

"BUGÜN ARJANTİN'İN YENİDEN İNŞASI BAŞLIYOR"

Devletin "yoksullaştırıcı" modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.,

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Milei, kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür ederek, "Tarihi bir gece yaşıyoruz, sorunları bir an önce çözmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Alberto Fernandez, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, halkın seçimde iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Fernandez, "Milyonlarca Arjantinli erkek ve kadın oy kullanmaya gitti ve önümüzdeki 4 yıl boyunca ülkenin kaderini belirledi. Kendi adıma, her zaman adil, özgür ve egemen bir ülke için mücadeleye devam edeceğim. Tüm kesimlerle birlik ve beraberlik içinde demokrasiyi ve Cumhuriyet'in kurumlarını güçlendirmek için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA-Reuters

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