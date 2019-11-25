Arjantin'de işitme engelli çocuklara cinsel tacizde bulunan 2 rahibe 45 ve 42 yıl hapis cezası

Arjantin'de bir mahkeme, 2 Katolik rahibi, işitme engelli çocuklara cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle 40'ar yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı.

61 yaşındaki Arjantinli rahip Horacio Corbacho 45, 83 yaşındaki İtalyan rahip Nicola Corradi ise 42 yıl hapis cezası aldı.

İki rahip de, Arjantin'in batısındaki Mendoza kentinde Katolik Kilisesi'ne bağlı Provolo Provolo Enstitüsü'nde 20'ye yakın çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanmışlardı.

Rahiplerin, gözetimlerindeki bazı çocuklara tecavüz ettikleri de ortaya çıktı.

Kararın açıklandığı duruşmada ise mahkeme salonunda bazı kurbanlar da vardı.

Kurbanlar ve yakınları kararı sevinçle karşıladı.

Nicola Corradi hakkında, 70'li yıllarda enstitünün İtalya'nın Verona kentindeki okulunda da çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

Katolik Kilisesi'nin Arjantinli lideri Papa Francesco da, ülkesindeki davayı yakından takip etmişti.