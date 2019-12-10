Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Fernandez yemin etti

Fernandez, ülkedeki sosyal felakete son vermek için birlik olunması çağrısı yaparak, "Ülkemizdeki her iki çocuktan biri fakir, 15 milyon kişi gıda güvensizliği sıkıntısı çekiyor. Sosyal adaleti inşa eden ve sosyal ekonomilere can veren bir hükümet istiyoruz." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanlığı görevini devralan Fernandez, yemin etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Yeni bir toplum anlaşması arayışında bütün Arjantin'i birlik olmaya çağırmak için geldim. Arjantinliler arasındaki kin, nefret ve açlık duvarını aşmamız gerek. Vatanımızda açılmış büyük yaraları sarmalıyız." dedi.

Önceki hükümetin hazırladığı bütçeyi yürürlüğe koymayacağını belirten Fernandez, "Arjantin'i tekrar ayağa kaldıracak plan, sürekli başarısız olmuş basmakalıp çözümlerle dışarıdan biri tarafından dayatılmamalı, bizim tarafımızdan yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

- "Dış borç sorunuyla yüzleşeceğiz"

Fernandez, dış borç meselesine ilişkin, "Dış borç sorunuyla yüzleşeceğiz. Eğer gelişen bir ülke yoksa sürdürülebilir bir borç ödemesi de olmaz. Bu kadar basit, ödemek için önce gelişmek gerekiyor. IMF ve alacaklılarımızla yapıcı ve işbirliğine dayalı bir ilişki arayacağız. Sürdürülemeyen borç sorununu çözmek, kimseyle anlaşmazlık içine girmek değildir. Ülke borcunu ödemek istiyor ancak bunu yapacak kapasiteye sahip değil." diye konuştu.

Eski hükümetin para politikasını eleştiren Fernandez, "Önceki hükümet, borcu ödemek için gerekli olan üretimi sağlamadan son derece büyük bir borcun içine girdi. Alacaklılar tekrar tekrar başarısız olan bir modele yatırım yaptıkları için risk aldılar. Biz, bu problemi çözmek istiyoruz bunun için her kesimin sorumlu bir şekilde çalışması gerekiyor." sözlerini kullandı.