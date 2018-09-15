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Arjen Kamphuis ortalıktan kayboldu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2018 08:49 | Son Güncelleme

Norveç ve Hollanda, sızdırdığı gizli belgelerle bilinen internet sitesi Wikileaks'in siber güvenlik uzmanı Hollandalı Arjen Kamphuis'in Norveç'te ortalıktan kaybolduğunu duyurdu.

Arjen Kamphuis ortalıktan kayboldu

Her şey Kamphuis'in en yakın arkadaşı ve aynı zamanda politikacı Ancilla van de Lees'in bir tweetle Kamphuis'in Norveç'in Bodo şehrinde kaybolduğunu, iş arkadaşlarının ve ailesinin çok endişeli olduğunu söylemesiyle öğrenildi.

Twitter profilinde kendisini siber güvenlik uzmanlığının yanı sıra dağcı olarak tanımlayan 47 yaşındaki Kamphuis, tırmanış yapmak için tek başına Norveç'e giderek lüks denilebilecek 4 yıldızlı bir otelde konakladı ve 20 ağustos'ta otelden ayrıldı. Kamphuis'in otelden ayrılışından 2 gün sonrası için Amsterdam uçuşu bulunuyordu, ancak siber güvenlik uzmanı o uçağa binmedi. Norveç polisi sözcüsü, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ancak konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.

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DAĞDA KAYBOLMUŞ OLABİLİR

Twitter'da, polise yardımcı olacağı umuduyla Arjen Kamphuis etiketi altında hakkında bilinenler paylaşılmaya başlandı. Etiket altında Kamphuis'in Rus Demokratik Partisi'nin Kremlin ile bağlantılı maillerini sızdırması nedeniyle komplo teorileri geliştirildi. Ancak birçok kişinin hemfikir olduğu nokta, deneyimli dağcının vahşi doğada kaybolmuş olabileceği ihtimaliydi. Bu düşünceye karşı çıkanlar da onun 'güvenliğe' önem veren bir dağcı olarak yalnız başına tırmanışa ya da tehlikeli bölgelere gitmeyeceğini söyleyenlerdi. Bu olasılık üzerinde umudu kaybetmemek için, Kamphuis'in Hollanda Pirate Partisi üyesi arkadaşı Ancilla van de Leest, drone'u olan kişilerden bölgedeki dağlarda araştırma yapmalarını istedi.

Wikileaks ise 20 Ağustos'ta kaybolan çalışanlarının, 22 Ağustos'ta Trondheim'dan Amsterdam'a uçuşunun olduğunu, Trondheim ve Kamphuis'in otelinin bulunduğu Bodo arasındaki 10 saatlik tren mesafesi olduğunu; Kamphuis'in de Bodo'da, tren ya da Trondheim'da kaybolduğu ihtimali üzerinde durarak kayboluşu 'tuhaf' olarak niteledi.

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EŞYALARI DENİZDE BULUNDU

Arjen Kamphuis'in hakkındaki komplo teorilerini güçlendiren bir başka detay ise Kamphuis'in telefonundan 30 Ağustos tarihinde 20 dakikalığına sinyal alınabilmiş olması. Son olarak ise 20 Ağustos'tan beri görülmeyen Arjen Kamphuis'in eşyaları bir balıkçı tarafından Bodo şehrinin doğusundaki denizde bulundu. Soruşturma sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Wikileaks norveç Hollanda Arjen Kamphuis

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